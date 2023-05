VESTIAIRE MONTREUILLAIS 1er étage (face au jardin du mail), 24 mai 2023, Montreuil-Bellay.

Que vous soyez à la recherche de vêtements à petits prix ou que vous souhaitiez déposer des dons d’habits, l’équipe est heureuse de vous accueillir et vous conseiller à l’occasion de cette braderie ! Ouvert à tous. Pensez à emmener votre sac !.

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 17:00:00. .

1er étage (face au jardin du mail)

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Whether you are looking for clothes at low prices or want to donate clothes, the team is happy to welcome you and advise you on the occasion of this sale! Open to all. Don’t forget to bring your bag!

Tanto si buscas ropa a bajo precio como si quieres donar ropa, ¡el equipo estará encantado de recibirte y asesorarte en esta venta! Abierto a todos. ¡Recuerda traer tu bolsa!

Egal, ob Sie auf der Suche nach günstigen Kleidungsstücken sind oder Kleiderspenden abgeben möchten, das Team freut sich, Sie bei diesem Ausverkauf begrüßen und beraten zu dürfen! Der Markt ist für alle geöffnet. Denken Sie daran, Ihre Tasche mitzunehmen!

