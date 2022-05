Montreuil au temps de la Grande Guerre (UK) Montreuil Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Montreuil-sur-Mer au temps de la Grande Guerre

Samedi 18 juin à 10h

Durant la Première Guerre mondiale, Montreuil-sur-Mer a été témoin de bien des décisions stratégiques. Venez découvrir comment une simple petite ville du Pas-de-Calais s’est vu devenir le Grand Quartier Général de l’armée britannique.

Durée : 1h30 – Jauge limitée

Tarif plein : 6€, réduit : 4€

Rendez-vous : Maison du Tourisme et du Patrimoine, 11/13 rue Pierre Ledent – Réservation obligatoire au +33 (0)3 21 06 04 27 – Mail : accueil@destinationmontreuilsurmer.com Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO.

