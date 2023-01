INFORMATION COLLECTIVE TECHNICIEN.NE DATACENTER — Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Aurore et les plombiers du numérique — 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:k.nabti@aurore.asso.fr »}, {« link »: « mailto:a.quentin@aurore.asso.fr »}] INFORMATION COLLECTIVE TECHNICIEN.NE DATACENTER Formation portée par l’association Aurore et Les Plombiers du Numérique Financée par Le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis Date de l’Informations Collective mardi 07 février 2023 à 13H30 Objectifs de la formation Connaitre le secteur du datacenter

Acquérir les gestes relatifs à l’installation et à la gestion des équipements IT

Upgrader et faire la maintenance des serveurs

Effectuer la maintenance des équipements

Acquérir les codes du secteur d’activité et les savoirs-être en entreprise

Se préparer à l’entrée en emploi Prérequis pour accéder à la formation Etre inscrit à Pôle emploi

Résider en Seine Saint Denis

Avoir un intérêt pour le secteur du datacenter/numérique

Aimer le travail manuel et le travail en équipe

Etre disponible pour travailler en 7/24

Accessible aux publics en situation de handicap Durée :400 heures

Environ 100h en entreprise, 200h en formation technique et 100h de coaching

Nombre de places : 12 Modalité d’inscription aux informations collectives

Envoyer un mail avec votre CV à : Mme NABTI k.nabti@aurore.asso.fr

Mme QUENTIN a.quentin@aurore.asso.fr

Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription avec la date, l’heure et le lieu du rendez-vous Modalité d’admission Entretien de motivation

Tests L’admission en formation est communiquée par mail la semaine qui précède l’entrée en formation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T13:30:00+01:00

2023-02-07T17:00:00+01:00

