CDD 18 MOIS TEMPS PLEIN — 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:elodie.abou@est-ensemble.fr »}] ASSITANT.E RELATION RESIDENT Recrutement clauses sociales Entreprise : Bouygues Bâtiment IDF

Chantier :Chantier de réhabilitation en site occupé de 429 logements – Montreuil le Clos français

Secteur d’activité : Entreprise générale de bâtiment – gros-oeuvre en production propre Fiche de poste Description du poste / Conditions de travail / Accompagnement interne et externe

Type de contrat : CDD Insertion

Début : Dès que possible

Durée : 18 mois

Temps de travail : 38h

Salaire :

Primes : Panier repas + Indémnités de trahjet

Horaire : 7h45-12h et 13h30-17h (15h45 le vendredi)

Missions : En collaboration avec le/a chargée de relation résident vous aurez pour missions d’être l’interface entre les locataires et l’équipe travaux. L’assistant relation résident assure la bonne communication et la bonne relation avec les locataires ainsi que les sous-traitants.

Tâches : Planifier les interventions (rappeler les locataires, boiter les avis de passage, …)

Assurer l’accueil des locataires à l’agence

Gérer les doléances locataires (mail, téléphone)

Contrôler l’exécution des travaux

Organiser et animer la logistique du chantier

Mise à jour des plannings d’intervention.

Faire des états des lieux en logement / faire des OPR en logements Matériel : Les équipements de protection individuelle (EPI : casques, chaussures, lunettes …) et bleus sont fournis par l’employeur. Les EPI doivent être portés en permanence sur le chantier. Pré-requis Savoir : Bon niveau de rédaction

Sens de la diplomatie Savoir-faire Débutant accepté

Bonne maitrise de la bureautique et Excel (publipostage notamment)

Communiquer régulièrement avec le relation résident Savoir-être Respect des consignes et des règles de sécurité et écoute

Sens de la diplomatie et pédagogie

Motivation et implication – Assiduité et ponctualité – Autonomie

Curiosité CV à envoyer à elodie.abou@est-ensemble.fr

