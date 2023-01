RECRUTEMENT ENQUETEURS.TRICES TERRAIN — Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Ladomifa recrute — 93100 Montreuil

RECRUTEMENT ENQUETEURS.TRICES TERRAIN
Description du poste

Vous intervenez auprès de différents clients pour connaitre l’avis de riverains, d’usagers ou d’habitants sur les impacts de travaux, sur leur consommation alimentaire, sur le plan climat ou autre …..

Vous vous déplacez sur la Seine St Denis, Paris et la proche banlieue en fonction des besoins de l’utilisateur. Vous partez à la rencontre de vos cibles avec des enquêtes écrites sur papier et vous devez les compléter et les ramener le soir venu au siège de l’association. Profil recherché et prérequis

Savoir, lire et écrire IMPERATIF

Savoir utiliser les transports en commun

Avoir un très bon relationnel Si vous avez des candidatures , n’hésitez pas à les positionner sur la Plateforme de l’inclusion , nous les contacterons . Le lien : https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/job_description/36601/card?back_url=/siae/2720/card%3Fback_url%3D/search/employers/results%253Fcity%253Dmontreuil-93%2526city_name%253DMontreuil%252B%25252893%252529%2526distance%253D5%2526page%253D2

