à Montreuil — 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://forms.gle/LBjn44ecMZVNsNAD7 »}, {« link »: « mailto:e.porsmoguer@competencesemploi.com »}] FORMATION TECHNICIEN.NE VALORISTE DES RESSOURCES DU BÂTIMENT À MONTREUIL La programmation des formations du PRIC pour l’ECO-CONSTRUCTION. En janvier 2023, un des titres professionnels de l’Eco-construction notamment Technicien.ne Valoriste des Ressources du Bâtiment (TVRB) sera dispensé par la Fédération Ecoconstruire et Make Ici. La formation se déroulera du 16 janvier au 29 juin 2023 au Fablab La Verrière à Montreuil.

2 informations collectives sont programmées (merci de confirmer les participations par retour mail ): Le 29 novembre à 14H00 à Compétences Emploi 10 Avenue Salvador Allende 93270 Sevran

Le 1er décembre à 10H00 au Fablab La Verrière 2 Place du 19 mars 1962 93100 Montreuil lien de pré-inscription à la formation :

https://forms.gle/LBjn44ecMZVNsNAD7 Les candidatures seront centralisées et un retour sera fait individuellement aux conseillers pour chaque personne positionnée.

Et pour relayer cette offre de parcours, vous trouverez à cet effet en pièces jointes la communication de lancement du PRIC, la fiche descriptive du Titre TVRB et un flyer de communication. Nous vous remercions par avance pour le relais sur l’ensemble du territoire afin que les conseiller.e.s puissent positionner leurs candidat.e.s potentiel.les. Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter moi ou Eric PORSMOGUER (e.porsmoguer@competencesemploi.com / 06 99 12 50 58)

