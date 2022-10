RECRUTEMENT PEINTRE PLAQUISTE ET 1 CARRELEUR — Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d'Est Ensemble, la société UCB recrute 1 peintre plaquiste et 1 carreleur pour la rénovation d'un collège à Montreuil. Missions du Peintre / Plaquiste : Enduit, ponçage, Mise en peinture au rouleau ou au pinceau

Peinture sur plafonds, murs, boiserie.

Première expérience en peinture demandée. Missions du Carreleur : Préparation des sols

Pose de carrelage et faïence

Première expérience exigée. Durée de mission à confirmer (pouvant aller jusqu’à 6 mois sur le chantier pour chacun des postes). Démarrage : au plus vite. CV à envoyer à elodie.abou@est-ensemble.fr

