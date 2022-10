RECRUTEMENT EMPLOYE.E VALORISTE MANUTENTIONNAIRE, COLLECTEUR.EUSE —, 18 octobre 2022, Montreuil.

La collecterie à Montreuil recrute en CDDI

Activité principale de la structure: Valorisation de déchets, revente d’objets de réemploi et sensibilisation des publics

La ressourcerie de Montreuil a pour vocation de collecter auprès des particuliers du mobilier, objets, jouets, textile…. susceptibles de faire l’objet d’un tri, d’un traitement quelconque : transformation, réparation, simple nettoyage ou recyclage. L’objectif poursuivi est de remettre le plus possible ces déchets dans le cycle de la vie quotidienne. Sa mission est aussi d’accompagner des salariés en insertion et de sensibiliser les salariés et les usagers à l’environnement. La Collecterie anime aussi des ateliers autour du réemploi, participe à des événements et en organise autour de l’économie sociale et solidaire et de l’environnement

Missions principales :

Effectuer les collectes sélectives et séparatives des déchets et encombrants valorisables par la ressourcerie, sur différents sites ou chez les particuliers

Transporter les apports, charger et décharger le camion (collectes, livraisons et réassort boutiques)

Monter et démonter du mobilier

Peser l’ensemble des objets collectés à l’aide d’un logiciel interne

Gérer et ranger le stock de mobilier, le préparer à la vente, afficher les prix

Effectuer manuellement le tri des déchets et encombrants

Accueillir les donateurs, effectuer le tri le jour des apports

Vider les poubelles et effectuer les voyages en déchetterie

Appeler par téléphone les usagers

Représenter La Collecterie lors des collectes à domicile, savoir renseigner les usagers

Respecter les consignes (sécurité, règlement intérieur, gestes et postures…)

Participer aux évènements internes et externes de La Collecterie sur toute l’Ile de France

Participer à la vie de l’association au quotidien en effectuant des tâches de nettoyage et de rangement des parties communes de la structure

L’activité implique le port répétitif de charges (plus de 20 kg)

Capacités et qualités requises :

Permis B souhaité mais pas exigé

Savoir s’exprimer en français

Savoir de base écriture/lecture

Souriant(e), accueillant(e), avoir un bon relationnel

Aimer le travail en équipe

S’engager dans une dynamique de recherche d’emploi et/ou formation

Type de contrat : CDDI être résident de Seine Saint Denis, être éligible à l’insertion par l’activité économique, Contrat de 4 mois renouvelable jusqu’à 24 mois

Nombre d’heures : 112 heures par mois, travail le samedi et mobilité sur 2 sites à Montreuil

Rémunération : SMIC, participation à 50% des transports et de la mutuelle

Lieux : Montreuil arrêt de bus Danton (bus 102 ou 121), 18 rue Saint Antoine 93100 Montreuil

Pour postuler, envoyer le CV et la fiche d’éligibilité à : rh@lacollecterie.org

¨ëtre éligible à l’IAE (insertion par l’activité économioque, rapprochez-vous de votre conseiller pole emploi)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

