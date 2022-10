RECRUTEMENT EMPLOYE.E VALORISTE ET SASIE INFORMATIQUE — Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

RECRUTEMENT EMPLOYE.E VALORISTE ET SASIE INFORMATIQUE —, 18 octobre 2022, Montreuil. RECRUTEMENT EMPLOYE.E VALORISTE ET SASIE INFORMATIQUE 19 octobre – 1 novembre —

*sur candidature

CDDI A SAISIR A LA COLLECTERIE — 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:rh@lacollecterie.org »}] RECRUTEMENT EMPLOYE.E VALORISTE ET SASIE INFORMATIQUE Employé.e.valoriste de ressourcerie : Culture et Saisie informatique Activité principale de la structure: Valorisation de déchets, revente d’objets de réemploi et sensibilisation des publics La ressourcerie La Collecterie a pour vocation de collecter auprès des particuliers du mobilier, objets, jouets, textile… susceptibles de faire l’objet d’un tri, d’un traitement quelconque : transformation, réparation, simple nettoyage ou recyclage. L’objectif poursuivi est de remettre le plus possible ces déchets dans le cycle de la vie quotidienne. Sa mission est aussi d’accompagner des salariés en insertion et de sensibiliser les salariés et les usagers à l’environnement. Missions principales En collaboration avec la responsable Culture, et la responsable Ressourcerie, Culture : Tri des livres, CD, DVD, vinyles/mise en rayon/gestion de la librairie Réception des apports et des collectes

Pesée, tri et orientation des objets collectés ou apportés

Saisie des données et des ventes sur les logiciels internes

Accueil téléphonique/contact avec les éco-organismes et les partenaires

Gestion des stocks, classement, tri

Mise en rayon selon les thématiques et les éditeurs / étiquetage de prix / vente

Estimation de la valeur des livres / recherches sur internet

Préparation de colis

Orientation et information des usagers Saisie informatique : Gestion administrative des sorties Saisie des sorties sur le logiciel interne (poubelles/dons/recyclage)

Saisie des données de pesée et de vente à ces partenaires sur internet et sur le logiciel interne

Contrôle des ventes effectives aux partenaires et éventuelles rectifications sur le logiciel L’activité implique le port répétitif de charges Missions secondaires : Participer à l’information, la communication et la sensibilisation des usagers

Participer aux réunions collectives de la Collecterie

Participer aux évènements internes et externes de l’association

Participer à la vie de l’association au quotidien en effectuant des tâches de nettoyage et de rangement des parties communes de la structure Savoirs et qualités requises : Savoir s’exprimer en français

Rigueur et organisation

Savoir compter

Etre à l’aise en informatique (logiciels internes/ internet

Être autonome

Souriant-e, accueillant-e, esprit d’équipe Type de contrat : CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) Le contrat est de 4 mois renouvelable jusqu’à 24 mois.

Il est impératif de résider en Seine Saint Denis.

Nombre d’heures : 26h / semaine, travail le samedi et mobilité sur 2 sites à Montreuil

Rémunération : SMIC, participation à 50% des transports et de la mutuelle

Lieux : Montreuil arrêt de bus Danton (bus 102 ou 121), 18 rue Saint Antoine, 93100 Montreuil Avoir un projet professionnel et s’engager dans une dynamique de recherche d’emploi et/ou formation Candidature à envoyer à : rh@lacollecterie.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-19T00:00:00+02:00

2022-11-01T23:59:00+01:00

