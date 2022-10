RECRUTEMENT CUISINIER.ERE —, 9 octobre 2022, Montreuil.

Association pour une expérience éducative Montessori recrute

Nature du contrat : CDI ou contrat aidé en fonction du profil

Temps de travail : 26h par semaine

33 jours de congés payés par an. Des jours de congés supplémentaires sont accordés pendant une partie des vacances scolaires en contre partie des journées/soirées travaillés en plus des horaires habituels.

Jours et horaires : Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 08h30 à 13h30

+ 2 à 4 journées de travail d’équipe par an + 1 à 3 soirée par an + 3 samedis par an

Date de prise de poste souhaitée : Dès que possible

Lieu de travail : 39 rue François Arago – 93100 MONTREUIL

Statut et convention collective : Statut non-cadre. Convention collective des acteurs du lien social et familial (ALISFA). Emploi repère « intervenant.e technique », coefficient entre 331 et 355 selon niveau de formation et profil.

Rémunération : Selon la grille de la convention collective : Soit, pour 26h hebdomadaire entre 1270 € bruts mensuels.

A cette rémunération, s’ajoute, à partir de 1 an d’ancienneté la RIS (Rémunération Individuelle Supplémentaire) calculée en fonction de l’ancienneté et de la performance.

Position dans la structure : Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction. Assisté.e dans son travail d’une aide cuisinière. Travaille en lien avec l’ensemble de l’équipe.

Présentation de l’association : Turbul, maison des enfants Montessori gérée par l’association APEEM Turbul est un multi-accueil et un jardin d’enfants qui accueille une soixantaine d’enfants de 2 à 6 ans. L’équipe de l’association est constituée de 16 personnes : personnel en charge des enfants (éducateurs, assistante éducatrices), personnel de service (entretien cuisine), personnel administratif et Direction. Turbul existe depuis 35 ans. L’association est soutenue financièrement par la CAF, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et la Ville de Montreuil.

Contexte de recrutement : Remplacement suite à un départ à la retraite

Excellent.e cuisinière/cuisinier, elle/il élabore les repas des enfants dans le respect des principes alimentaires de l’établissement et des normes d’hygiène et de sécurité. Les repas sont végétariens, cuisinés

uniquement à partir de produits frais, bio et de saison.

Très organisé.e et autonome, elle/il est chargé.e d’assurer la préparation de 60 à 85 portions petite-enfance

chaque jour, servis entre 11h et 12h30. Dotée d’un excellent sens relationnel, la cuisinière/le cuisinier est en

contact avec l’ensemble de l’équipe et les enfants. Tous les enfants prennent leurs repas à Turbul, c’est un

temps très important qui fait pleinement partie de la pédagogie Montessori.

L’éligibilité à un emploi -aidé est un plus (se renseigner auprès de Pole-emploi)

EXPERIENCE ET FORMATION : une expérience professionnelle de 2 ans est souhaitée. Pas de niveau de formation minimal requis. La formation hygiène et sécurité (HACCP) est un plus.

MISSIONS PRINCIPALES

Établir des menus végétariens, équilibrés, respectant les besoins, les goûts et les capacités des enfants.

Établir les commandes en tenant compte des contraintes budgétaires. Les réceptionner.

Préparer, avec l’appui d’une aide cuisinière, des plats gouteux pour le déjeuner : 60 à 85 repas (portions

petite-enfance, équivalent environ à 30 couverts adultes), répartis en 4 services de 11h à 12h30. Les repas sont en général constitués chaque jour de 1 à 3 crudités, 2 légumes cuits cuisinés, 1 céréale, 1 légumineuse ou des oeufs. Le dessert est en général constitué de purées de fruits (achetées déjà préparées) et de lait végétal.

Participer à la préparation du gouter (laver et couper des fruits frais). Pétrir, façonner et cuire le pain réalisé par les enfants.

Préparer, avec l’aide cuisinière, les chariots de vaisselle pour 3 petites salles et apporter les plats.

Nettoyer, entretenir et ranger le matériel, la vaisselle, et les locaux de la cuisine, avec l’aide de l’aide cuisinière et de l’agent d’entretien.

Veiller à la traçabilité et au respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Gérer l’approvisionnement et les stocks en respectant les règles de conservation, en luttant contre le

gaspillage et en veillant à un rangement fonctionnel.

Guider l’aide cuisinière dans les tâches à réaliser

Plus largement, participer à la vie de la structure et au projet de l’établissement.

COMPETENCES REQUISES

Les savoirs et savoir-faire Les savoir-être

Connaitre la saisonnalité des légumes, les légumineuses, les règles d’équilibre alimentaire. Intérêt pour la cuisine végétarienne.

Cuisiner des plats gouteux et adaptés à la petite-enfance.

Utiliser et entretenir les équipements de cuisine et de lavage.

Prévoir les besoins en denrées et gérer un budget

Connaitre les normes HACCP et les appliquer (la formation pourra être réalisée après la prise de poste).

Gérer les stocks, conserver les aliments dans le respect des règles

Organiser son temps de travail en fonction des contraintes et des horaires de service.

Être autonome et capable de s’adapter et d’improviser en cas de situation exceptionnelle.

Utiliser internet pour passer des commandes auprès du fournisseur.

Compétence facultative, la personne pourra être assistée sur cette tâche si besoin.

Autonomie, organisation

• Capacité d’initiative et de

créativité

• Fiabilité, ponctualité, rigueur

• Excellente capacité relationnelle : sens de l’écoute, intérêt réel pour les enfants, ouverture d’esprit, dynamisme

• Goût pour le travail en équipe, savoir tenir compte des besoins de l’équipe et des enfants, savoir se répartir le travail en cuisine avec fluidité.

Merci d’adresser un mail à ebturbul@gmail.com pour convenir d’un premier échange téléphonique. A l’issue du premier échange téléphonique, un CV et lettre de motivation pourront être demandés. Si le profil de la candidate / du candidat répond aux besoins de l’association, un entretien lui sera proposé dans les locaux de l’association.



