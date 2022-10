RECRUTEMENT AIDE MACON — Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

AI-LADOMIFA RECHERCHE — 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:insertion.ladomifa@gmail.com »}] RECRUTEMENT AIDE MACON Description générale

L’aide maçon aide à la préparation du terrain ,les outils et les matériaux, à construction des murs, des façades et des cloisons selon les règles de sécurité. Il nettoie les outils et collabore au rangement et au maintien de la propreté du chantier. Capacités demandées Travail en équipe

Port de charges

Travail en hauteur

Travail en extérieur Compétences demandées Une première expérience est indespensable

Technique d’application d’enduit

Technique de maçonnerie

Travail en hauteur

Technique de traçage

Lecture de plan

Respect des règles de sécurité Horaires et lieu de travail A déterminer avec l’entreprise

Département 93 et environs Conditions Selon conditions salariales appliquées chez l’utilisateur+10% congés payés (pas de prime de précarité en AI)-Prime de panier

Envoyer les candidatures via la plateforme de l’inclusion Ladomifa recrute des aide maçons H/F, pour un chantier sur la ville de Montreuil, de mi-octobre à une date non connue mais probablement fin décembre.

Les candidats ou candidates doivent être positionnés sur la Plateforme de l’Inclusion par un prescripteur habilité . Pour plus d’infos, vous pouvez contacter Ladomifa à insertion.ladomifa@gmail.com

