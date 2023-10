Spectacle de contes « A la Recherche du soleil » Montrésor, 27 décembre 2023, Montrésor.

Montrésor,Indre-et-Loire

Tout en haut de la Terre, au nord du Nord, les nuits sont très longues en hiver. On pourrait même penser que le soleil ne reviendra jamais. Et justement, une fois, il y a longtemps, c’est ce qui s’est passé…

Le conteur et musicien Bernard Chèze nous emmène dans les pays de brume où terre ………

2023-12-27 fin : 2023-12-27 16:30:00. 6 EUR.

At the very top of the Earth, north of the North, the nights are very long in winter. You’d think the sun would never return. But once, long ago, that’s exactly what happened…

Storyteller and musician Bernard Chèze takes us to the land of mist ……..

En lo más alto de la Tierra, en el norte del Norte, las noches son muy largas en invierno. Incluso se podría pensar que el sol nunca volvería. Pero una vez, hace mucho tiempo, eso fue exactamente lo que ocurrió…

El narrador y músico Bernard Chèze nos lleva a las tierras neblinosas donde la Tierra ……..

Ganz oben auf der Erde, im Norden des Nordens, sind die Nächte im Winter sehr lang. Man könnte sogar meinen, dass die Sonne nie mehr wiederkommt. Und genau das ist vor langer Zeit einmal passiert …

Der Erzähler und Musiker Bernard Chèze nimmt uns mit in die nebelverhangenen Länder, in denen terre ……..

