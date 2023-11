Petite exposition de figurines Playmobil Montrésor, 16 décembre 2023, Montrésor.

Montrésor,Indre-et-Loire

Une expo pour petits et grands, au rez de chaussée d’une maison ancienne abritant l’ancien four banal de Montrésor..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

An exhibition for young and old, on the ground floor of an old house housing Montrésor’s former communal oven.

Una exposición para grandes y pequeños, en la planta baja de una antigua casa que alberga el antiguo horno comunal de Montrésor.

Eine Ausstellung für Groß und Klein im Erdgeschoss eines alten Hauses, in dem der ehemalige Bannofen von Montrésor untergebracht ist.

