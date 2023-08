Noël a Montresor Montrésor, 1 décembre 2023, Montrésor.

Montrésor,Indre-et-Loire

Le village et les fenêtres seront décorées par les bénévoles. Des petites scénettes seront réalisées sur le thème des contes dans le bourg du village.

Chaque jour venez découvrir les fenêtres des maisons décorées par ses occupants au rythme du calendrier de l’avent..

2023-12-01 fin : 2024-01-06

The village and its windows will be decorated by volunteers. The village and its windows will be decorated by volunteers.

Each day, come and discover the windows of the houses decorated by their occupants to the rhythm of the Advent calendar.

El pueblo y sus ventanas serán decorados por voluntarios. El pueblo y sus ventanas serán decorados por voluntarios.

Cada día, venga a descubrir las ventanas de las casas decoradas por sus ocupantes al ritmo del calendario de Adviento.

Das Dorf und die Fenster werden von den Freiwilligen geschmückt. In der Dorfmitte werden kleine Szenen zum Thema Märchen aufgeführt.

Jeden Tag entdecken Sie die Fenster der Häuser, die von den Bewohnern im Rhythmus des Adventskalenders geschmückt werden.

Mise à jour le 2023-08-26 par Loches Touraine Châteaux de la Loire