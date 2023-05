Spectacle pyrotechnique de Montrésor, 12 août 2023, Montrésor.

Montrésor,Indre-et-Loire

Spectacle pyrotechnique retraçant l’histoire du village de Montrésor ayant lieu à la tombée de la nuit..

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . EUR.

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Fireworks show retracing the history of the village of Montrésor at dusk.

Al anochecer, un espectáculo de fuegos artificiales repasa la historia del pueblo de Montrésor.

Pyrotechnisches Spektakel, das die Geschichte des Dorfes Montrésor nachzeichnet und bei Einbruch der Dunkelheit stattfindet.

Mise à jour le 2023-05-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire