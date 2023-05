Chasse au trésor/Treasure hunt : Le trésor du lézard doré/the golden lizard 43 Grande Rue, 12 juillet 2023, Montrésor.

Si tu retrouves où se cache le lézard, tu trouveras le trésor. Es-tu prêt pour l’aventure ? Sur réservation. N’oubliez pas votre crayon.

If you can find where the lizard is hiding, you’ll find the treasure. Are you ready for an adventure? Don’t forget a pencil. Reservation in advance..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . 4 EUR.

43 Grande Rue

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Si descubres dónde se esconde el lagarto, encontrarás el tesoro. ¿Estás listo para la aventura? En reserva. No olvides tu lápiz.

Wenn du herausfindest, wo sich die Eidechse versteckt, wirst du den Schatz finden. Bist du bereit für das Abenteuer? Nach vorheriger Anmeldung. Vergessen Sie Ihren Bleistift nicht.

