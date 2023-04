Hommage à Marlène CLEMENT 14 Rue du Marché, 14 mai 2023, Montrésor.

Théâtre : Comédie « Pas toutes à la fois » de Paul Cote.

Pièce interprétée par la troupe les Cabarotes.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 16:30:00. EUR.

14 Rue du Marché

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Theater : Comedy « Not all at once » by Paul Cote.

Play performed by the Cabarotes troupe

Teatro: Comedia « Pas toutes à la fois » de Paul Cote.

Obra representada por la compañía les Cabarotes

Theater: Komödie « Nicht alle auf einmal » von Paul Cote.

Stück interpretiert von der Truppe les Cabarotes

Mise à jour le 2023-04-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire