CONCERT FETCH La Guinch’ette, 30 juin 2023, Montrelais.

Concert du groupe Nantais FETCH qui débarque en Pays d’Ancenis avec une musique Rock aux influences Funk et Hip-Hop..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

La Guinch’ette Rue de l’Abbaye

Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Concert of the group FETCH from Nantes which arrives in Ancenis with a Rock music with Funk and Hip-Hop influences.

Concierto del grupo de Nantes FETCH, que llega a la región de Ancenis con su música rock con influencias Funk y Hip-Hop.

Konzert der Nanteser Band FETCH, die mit ihrer Rockmusik mit Funk- und Hip-Hop-Einflüssen ins Pays d’Ancenis kommt.

