EXPOSITION CLÉMENT VERGER « CIRCUMNAVIGATIONS » 19 bis place de l’Abbaye, 18 juin 2023, Montrelais.

Circumnavigations est un projet au long court, débuté il y a plus de 7 ans, composé de trois chapitres et qui sera présenté pour la première fois dans son ensemble au MAT avant de circuler en Europe. Il traite de l’influence des voyages du Capitaine James Cook sur le paysage mondial. Entrée libre..

2023-06-18 à ; fin : 2023-11-26 . .

19 bis place de l’Abbaye Centre d’art contemporain

Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Circumnavigations is a long term project, started more than 7 years ago, composed of three chapters and which will be presented for the first time in its entirety at the MAT before circulating in Europe. It deals with the influence of Captain James Cook’s travels on the global landscape. Free admission.

Circumnavigaciones es un proyecto a largo plazo, iniciado hace más de 7 años, que consta de tres capítulos y que se presentará por primera vez íntegramente en el MAT antes de recorrer Europa. Trata de la influencia de los viajes del capitán James Cook en el paisaje mundial. Entrada gratuita.

Circumnavigations ist ein Langzeitprojekt, das vor mehr als sieben Jahren begonnen wurde, aus drei Kapiteln besteht und zum ersten Mal in seiner Gesamtheit im MAT gezeigt wird, bevor es durch Europa wandert. Es behandelt den Einfluss der Reisen von Kapitän James Cook auf die Weltlandschaft. Eintritt frei.

