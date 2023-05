CONCERT SUBSONIC La Guinch’ette, 10 juin 2023, Montrelais.

Concert du trio rennais Subsonic qui débarque en Pays d’Ancenis avec des compositions originales rock..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

La Guinch’ette Rue de l’Abbaye

Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Concert of the trio Subsonic from Rennes, which arrives in Ancenis with original rock compositions.

Concierto del trío de Rennes Subsonic, que llega a la región de Ancenis con composiciones originales de rock.

Konzert des Trios Subsonic aus Rennes, das mit rockigen Originalkompositionen ins Pays d’Ancenis kommt.

