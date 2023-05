CONCOURS DE PALETS, INITIATION ET DJ SET SCRATCH La Guinch’ette Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Montrelais

CONCOURS DE PALETS, INITIATION ET DJ SET SCRATCH La Guinch’ette, 3 juin 2023, Montrelais. Concours de palets, atelier d’initiation et DJ Set scratch à la guinchette de Montrelais. Gratuit..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 21:00:00. .

La Guinch’ette Rue de l’Abbaye

Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Shuffleboard competition, initiation workshop and DJ Set scratch at the guinchette of Montrelais. Free of charge. Competición de tejo, taller de iniciación y scratch DJ set en la guinchette de Montrelais. Entrada gratuita. Shuffleboard-Wettbewerb, Einführungsworkshop und DJ Set Scratch in der Guinchette de Montrelais. Kostenlos. Mise à jour le 2023-05-09 par eSPRIT Pays de la Loire

