CONCERT L’ARNAQUE La Guinch’ette, 19 mai 2023, Montrelais.

Chanson au rabais et humour à revendre. Sous leurs airs de dandy moderne, Léopold Newman & Albert Redford sont deux arnaqueurs notoires, notamment recherchés pour détournement de son et voix de fête..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 . .

La Guinch’ette Rue de l’Abbaye

Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Cheap songs and humor to spare. Under their modern dandy looks, Leopold Newman & Albert Redford are two notorious hustlers, especially wanted for sound detour and party voices.

Canciones baratas y humor a raudales. Bajo su aspecto de dandis modernos, Leopold Newman & Albert Redford son dos buscavidas notorios, buscados por diversión sonora y voces de fiesta.

Billige Lieder und jede Menge Humor. Unter ihrer modernen Dandy-Attitüde sind Leopold Newman & Albert Redford zwei berüchtigte Betrüger, die unter anderem wegen Klangverfälschung und Partystimmen gesucht werden.

