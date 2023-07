Festival Mondial de Folklore de Montréjeau – FOLKOLOR Montréjeau Montréjeau, 12 août 2023, Montréjeau.

Festival Mondial de Folklore de Montréjeau – FOLKOLOR 12 – 16 août Montréjeau Spectacles des 12-13-14-15 août en soirée, tarif unique 8€ (Gratuit -12 ans) – Spectacles du 16/08 en soirée, tarif unique 10€ (Réservation conseillée soirée du 16) – PASS 25€ pour les 4 premières soirées (Hors soirée 16/08) Informations Office Tourisme.

Créé dans les années 1950, la notoriété du festival mondial de folklore de Montréjeau n’est plus à démontrer. Tous les ans il rassemble, dans le sud du département de la Haute-Garonne, près de 300 artistes venus du monde entier pour faire partager leur amour des arts et des traditions populaires dans un esprit de fraternité.

5 spectacles et une multitudes d’animations gratuites avec la participation de 13 ensembles en provenance de 9 nations différentes : Croatie, Indonésie, Espagne (Pays-Basque et Ténérife), Géorgie, Ouganda, Pérou, Pologne, Uruguay et France (Martinique, Provence et Comminges.)

Toutes les infos sur notre site officiel : www.festivalmontrejeau.fr

Montréjeau Avenue de la Bigorre, 31210 MONTREJEAU

