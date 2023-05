Brocante et vide grenier le Bourg, 2 juillet 2023, Montregard.

buvette et restauration sur place

Exposants:

tarifs exposants particuliers ou pro 2€ m linéaire

pas de réservation mais venir le jour J à partir de 4h ou le samedi à partir de 17h

Info 06 50 47 04 81.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . .

le Bourg

Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



refreshment stand and catering on site

Exhibitors:

rates for private or professional exhibitors 2? m linear

no reservation but come on the day from 4pm or on Saturday from 5pm

Info 06 50 47 04 81

puesto de refrescos y catering in situ

Expositores:

expositores individuales o profesionales: 2? m lineales

sin reserva pero venga el mismo día a partir de las 16h o el sábado a partir de las 17h

Información 06 50 47 04 81

getränke und Speisen vor Ort

Die Aussteller:

preise für private oder gewerbliche Aussteller 2?

keine Reservierung, aber kommen Sie am Tag X ab 4 Uhr oder am Samstag ab 17 Uhr

Info 06 50 47 04 81

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon