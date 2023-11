Le Retour des Marto’s Pikeurs – Fiestival Le Porte Voix MAISON DES ASSOCIATIONS Catégories d’Évènement: Aude

MONTREDON DES CORBIERES Le Retour des Marto’s Pikeurs – Fiestival Le Porte Voix MAISON DES ASSOCIATIONS, 20 janvier 2024, MONTREDON DES CORBIERES. Le Retour des Marto’s Pikeurs – Fiestival Le Porte Voix MAISON DES ASSOCIATIONS. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 19:30 (2024-01-20 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros. LABEL ID (1099955) présente ce concert FIESTIVAL LE PORTE VOIXLE GRAND RETOUR DES MARTO’S PIKEURSIl va y avoir du gros son au FIESTIVAL LE PORTE VOIX à Montredon des Corbières ! L’association Label ID aime vous proposer des concerts uniques pour vous faire vivre des moments inoubliables ! Cette fois-ci, il s’agit de la reformation exceptionnelle des Marto’s Pikeurs ! Ce groupe Narbonnais a marqué les esprits dans les années 90, il partagera la scène avec les célèbres Sales Majestés et les nouveaux projets de musiciens locaux bien connus. Une soirée immanquable pour les amateurs de punk-rock, de ska et de hardcore !Tout PublicRockTarif enfant : moins de 12 ans Marto’s Pikeurs Votre billet est ici MAISON DES ASSOCIATIONS MONTREDON DES CORBIERES Avenue du Languedoc Aude 19.0

