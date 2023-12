MARCHÉ DE NOËL Montredon-des-Corbières, 1 décembre 2023, Montredon-des-Corbières.

Montredon-des-Corbières,Aude

Le marché de Noel revient cette année encore avec des stands , des animations, des concerts.

Venez vous réchauffer le cœur avec un petit weekend féerique.

Shuuuuutttt mais on pense que le père Noël va passer nous voir !

Buvette et restauration sur place.

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Montredon-des-Corbières 11100 Aude Occitanie



The Christmas market is back again this year, with stalls, entertainment and concerts.

Come and warm your heart with a magical weekend.

Shuuuuutttt but we think Santa Claus is coming to see us!

Refreshments and food on site

El mercado navideño vuelve un año más con puestos, espectáculos y conciertos.

Ven a calentar tu corazón con un fin de semana mágico.

¡Shuuuuutttt pero creemos que Papá Noel va a venir a vernos!

Refrescos y comida in situ

Der Weihnachtsmarkt kommt auch dieses Jahr wieder mit Ständen, Animationen und Konzerten.

Kommen Sie und wärmen Sie Ihr Herz mit einem märchenhaften Wochenende.

Shuuuuutttt aber wir glauben, dass der Weihnachtsmann uns besuchen wird!

Getränke und Speisen vor Ort

