Festiv’ à la Lune stade de la gendarmerie, 3 juin 2022 10:00, Montréal. 3 – 5 juin Sur place jonglealalune@gmail.com, http://jonglealalune.fr, 0781651503 Festival cirque avec spectacles sous chapiteau, concert en extérieur, animation tout le week end pour petits et grands. Festival cirque avec spectacles sous chapiteau, concert en extérieur, animation tout le week end pour petits et grands. stade de la gendarmerie 11290 montréal 11290 Montréal Aude vendredi 3 juin – 10h00 à 18h00

samedi 4 juin – 14h00 à 23h59

dimanche 5 juin – 14h00 à 19h00

