Belleville Quartet, jazz manouche
Salle des fêtes de Montréal
Montréal
Samedi 16 septembre, 19h00
Ouverture de saison en musique

https://www.helloasso.com/associations/l-oreille-du-hibou/evenements/belleville-quartet-jazz-manouche 19h Présentation de la saison

19h30 Apéritif offert

20h Spectacle Du swing, de la bonne humeur, « Belleville quartet » s’inspire directement de la musique de Django Reinhardt.

Toutefois, si le groupe acoustique mené par Christophe Acco reprend les grands thèmes de la musique manouche, la formation sait aussi intégrer les harmonies et les rythmes plus subtiles du jazz moderne pour donner toute sa couleur aux improvisations propres à cette musique.

Salle des fêtes de Montréal
rue de la mairie, Montréal (11)
Montréal 11290 Aude

