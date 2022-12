Mission collective 2023 – Nantes au Québec Montréal Montréal Catégories d’évènement: Agglomération de Montréal

Mission collective 2023 – Nantes au Québec 22 – 26 mai 2023 Montréal

Une nouvelle mission collective réunissant l'ensemble des acteurs, porteurs de projet, têtes de réseau intéressés par le Québec sera organisée en mai 2023, du 22 au 26 mai.

A travers plusieurs événements organisés cette même semaine autour de la créativité et du numérique (WebAQuébec, congrès du GCDN sur les territoires créatifs, C2 Montréal, Festival FTA), cette délégation sera l’occasion de renforcer les liens à Québec et d’affirmer nos ambitions à Montréal tant sur les volets culturel, numérique, économique et académique.

