Voyage de travailleurs sociaux de Seine Saint-Denis à la rencontre des acteurs Québécois de la solidarité de Montreal et Sherbrooke Montréal Montréal Montréal Agglomération de Montréal Québec Afin de s’inspirer de l’exemple Québecois, l’OFQJ soutien la mobilité de 15 jeunes en formation en travail social ainsi que des professionnels du Conseil Départemental de la Seine Saint-Denis. Cet échange apprenant entre professionnels Français et Canadiens prévu du 7 au 14 mai, 2023 sera porté par l’association La Compagnie Générale des autres.

La Compagnie Générale des Autres (CGA) est une association qui favorise les coopérations interacteurs pour la solidarité. Elle contribue à renforcer les écosystèmes locaux de solidarité en reliant les acteurs de territoires fragiles. Elle crée des espaces de collaboration entre professionnels pour améliorer leurs pratiques.

Sur ce projet franco-québécois, les travailleurs sociaux seront un vecteur essentiel de la participation des publics les plus fragiles à la transition écologique et solidaire.

