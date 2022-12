Sommet de l’Innovation Montréal Montréal Catégories d’évènement: Agglomération de Montréal

Montreal

Sommet de l’Innovation Montréal, 27 avril 2023, Montréal. Sommet de l’Innovation Jeudi 27 avril 2023, 17h00 Montréal

à définir

Un salon des innovations mettant en avant les acteurs de l’écosystème de Bleu Blanc Tech, à Montréal. Montréal Montréal Montréal Agglomération de Montréal Québec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T23:00:00+02:00

2023-04-28T02:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Agglomération de Montréal, Montreal Autres Lieu Montréal Adresse Montréal Ville Montréal lieuville Montréal Montréal Departement Agglomération de Montréal

Montréal Montréal Agglomération de Montréal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreal/

Sommet de l’Innovation Montréal 2023-04-27 was last modified: by Sommet de l’Innovation Montréal Montréal 27 avril 2023 montréal Montréal Montréal

Montréal Agglomération de Montréal