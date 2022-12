Femmes & Innovation Montréal, 8 mars 2023, Montréal.

Femmes & Innovation Mercredi 8 mars 2023, 08h30 Montréal

Sur inscription sur le site de la CCIFC. Tarif membre : 40$, tarif non-membres : 70$

La CCIFC et la French Tech Grand Paris vous invitent à explorer la place des femmes dans l’innovation française et québécoise à travers un panel d’intervenants au coeur du sujet

Montréal Montréal Montréal Agglomération de Montréal Québec

Pour ce duplex, la Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Canada et la French Tech Grand Paris vous invitent à explorer la place des femmes dans l’innovation française et québécoise à travers un panel d’intervenants au coeur du sujet. Leaders et entrepreneurs interviendront, et tenteront de répondre aux questions que beaucoup se posent : pourquoi, encore aujourd’hui, y a-t-il moins de femmes dans les domaines d’innovation, particulièrement technologique ? Comment attirer plus de femmes dans le domaine de la Tech ? Quelles sont les actions menées et à mener ?

Venez à leur rencontre ou connectez-vous pour écouter ces interventions passionnantes et passionnées !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T14:30:00+01:00

2023-03-08T16:30:00+01:00