Destination France 2023 20 – 24 février 2023 Montréal

Sur inscription, gratuit pour les professionnels agents de voyage et TO

Destination France réunit chaque année, lors de son plus gros événement BtoB, une centaines d’agents de voyage et tour opérateurs canadiens, à la rencontre de l’offre touristique française.

Montréal Tour Bell Média Montréal H3A 3M8 Agglomération de Montréal Québec

Le thème de cette prochaine édition de Destination France 2023 sera l’innovation et la technologie au service du tourisme. Elles témoignent toutes deux de la résilience d’une industrie en évolution constante et soucieuse d’adopter une démarche durable.

Tous les participants pourront discuter de leurs innovations pour rendre le tourisme plus durable et à l’écoute des enjeux majeurs de demain.

Des partenaires clés d’Atout France seront présents : comités régionaux du tourisme, comités départementaux du tourisme, hôteliers, domaines viticoles tous réunis autour de la thématique de la durabilité dans le tourisme.

EXPOSANTS :

Jusqu’à 25 exposants français, locaux et sponsors (Institutionnels, privés, adhérents, transporteurs, sites, prestataires de services…).

CIBLES :

➢ Voyagistes programmant la destination

➢ Agents de voyages appartenant à des réseaux tels que Transat, TPI,

Virtuoso, Nexion, Signature, Travel Leaders, etc.

FRÉQUENTATION ATTENDUE : 100 agents de voyages et voyagistes.

Dans le cadre de cet événement, nous soutiendrons la visibilité de jeunes entreprises ayant des projets innovants pour notre secteur. Nous sommes à l’affût de propositions et de visions alternatives pour répondre aux besoins et attentes des futures générations de voyageurs.



2023-02-20T16:00:00+01:00

2023-02-25T02:00:00+01:00

Atout France