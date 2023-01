Petit Déjeuner de l’innovation France-Québec CCIFC X Montréal International Montréal Montréal Catégories d’Évènement: Agglomération de Montréal

Sur inscription sur le site de la CCIFC. Tarif 10$

La CCI Française au Canada s’associe à Montréal International pour offrir un panel sur l’innovation France-Québec ! Montréal Montréal Montréal Agglomération de Montréal Québec Dans le cadre de l’Année de l’Innovation Franco-Québécoise, la Chambre de Commerce et d’Industrie Française au Canada s’est associé à Montréal International pour mettre en avant les innovations en France et au Québec. Les thématiques de la transition écologique, l’environnement, l’économie numérique, l’innovation sociale et l’économie sociale et solidaire seront centrales à ce panel. Prises de parole : Madame la Consule Générale de France à Montréal – Sophie Lagoutte Julien Tougeron – Directeur Général – CCI Française au Canada Cyrille Marcant – Directeur Europe – Montréal International Luc Sirois – Innovateur en chef du Québec Estelle Azemard – OVHcloud Deloitte French Tech Investissement Québec International

