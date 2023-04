Camp VTT / Multi-activités – Haut-Bugey – 13 à 17 ans 01460, 24 juillet 2023, Montréal-la-Cluse.

Un séjour hors du temps pour les sportifs aventuriers qui pratiqueront chaque jour du VTT et une activité de découverte telle que l’escalade, le raid, le bike-parc, le kayak, le biathlon….

2023-07-24 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-28 16:00:00. EUR.

01460 23 RUE DU JURA

Montréal-la-Cluse 01460 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



A timeless stay for the adventurous sportsmen who will practice every day mountain biking and a discovery activity such as climbing, raid, bike-park, kayak, biathlon…

Una estancia intemporal para los deportistas aventureros que practicarán la bicicleta de montaña y una actividad de descubrimiento como la escalada, el raid, el bike-park, el kayak, el biatlón…

Ein zeitloser Aufenthalt für abenteuerlustige Sportler, die jeden Tag Mountainbike fahren und eine Entdeckungsaktivität wie Klettern, Raid, Bike-Park, Kajak, Biathlon… ausüben werden.

