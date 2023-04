Petit déjeuner Startup Montreal – Confidentiel Montréal Catégories d’évènement: Agglomération de Montréal

Montreal

Petit déjeuner Startup Montreal – Confidentiel, 4 mai 2023, Montréal. Petit déjeuner Startup Jeudi 4 mai, 09h00 Montreal – Confidentiel Sur invitation uniquement Startup si vous souhaitez être invitée à nos événements exclusifs tels que les petits déjeuners startups, inscrivez vous dès maintenant sur le lien suivant Acteurs de l’écosystème n’hésitez pas aussi à vous inscrire et à rejoindre la French Tech Montréal sur le lien suivant Montreal – Confidentiel Montreal Montréal Agglomération de Montréal Québec [{« link »: « https://share-eu1.hsforms.com/1WxxzYfFtTP24zTeLsQfoygg30zd »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T15:00:00+02:00 – 2023-05-04T17:00:00+02:00

2023-05-04T15:00:00+02:00 – 2023-05-04T17:00:00+02:00 startups événements

Détails Catégories d’évènement: Agglomération de Montréal, Montreal Autres Lieu Montreal - Confidentiel Adresse Montreal Ville Montréal Departement Agglomération de Montréal Lieu Ville Montreal - Confidentiel Montréal

Montreal - Confidentiel Montréal Agglomération de Montréal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreal/

Petit déjeuner Startup Montreal – Confidentiel 2023-05-04 was last modified: by Petit déjeuner Startup Montreal – Confidentiel Montreal - Confidentiel 4 mai 2023 montréal Montreal - Confidentiel Montréal

Montréal Agglomération de Montréal