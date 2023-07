LES JEUDIS EN MALEPÈRE – LE PAS DE LA DAME Montréal, 20 juillet 2023, Montréal.

Montréal,Aude

Vous avez rendez-vous tous les jeudis soir de 19 h à 22h30 chez les vignerons de l’AOC Malepère pour un moment convivial de découvertes de leurs vins…

Au programme : dégustations, restauration, animation musicale.

Pas de réservation..

2023-07-20 19:00:00 fin : 2023-07-20 23:00:00. EUR.

Montréal 11290 Aude Occitanie



Every Thursday evening from 7pm to 10:30pm, AOC Malepère winegrowers invite you to come and discover their wines?

On the program: tastings, food and musical entertainment.

No reservation required.

Todos los jueves por la tarde, de 19:00 a 22:30, los viticultores de la DOC Malepère le invitan a descubrir sus vinos..

En el programa: degustaciones, comida y música en directo.

No es necesario reservar.

Jeden Donnerstagabend von 19:00 bis 22:30 Uhr können Sie bei den Winzern der AOC Malepère in geselliger Runde ihre Weine entdecken

Auf dem Programm stehen Verkostungen, Essen und musikalische Unterhaltung.

Keine Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-05 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11