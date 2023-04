ENS – ENTRE DEUX CHAPITRES, 2 juillet 2023, Montréal.

8 km / Moyen / + 6 ans

Rendez-vous devant l’office de tourisme, en face de l’Auberge des Dominicains.

Promenez-vous dans ce joli bois du Chapitre pour identifier fleurs et papillons. Après un pique-nique, nous observerons et dessinerons nos trouvailles dans une ancienne bergerie.

Matériel d’observation fourni. Prévoir pique-nique.

Le matériel de dessin et aquarelle sera disponible..

2023-07-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-02 16:00:00. .

Montréal 11290 Aude Occitanie



8 km / Medium / + 6 years

Meet in front of the tourist office, opposite the Auberge des Dominicains.

Take a walk in this beautiful wood of the Chapter to identify flowers and butterflies. After a picnic, we will observe and draw our findings in an old sheepfold.

Observation equipment provided. Please bring a picnic lunch.

Drawing and watercolor materials will be available.

8 km / Medio / + 6 años

Encuentro frente a la oficina de turismo, frente al Auberge des Dominicains.

Dé un paseo por este hermoso bosque del Capítulo para identificar flores y mariposas. Después de un picnic, observaremos y dibujaremos nuestros hallazgos en un antiguo aprisco.

Se proporcionará material de observación. Se ruega traer comida de picnic.

Dispondremos de material de dibujo y acuarela.

8 km / Mittel / + 6 Jahre

Treffen Sie sich vor dem Tourismusbüro, gegenüber der Auberge des Dominicains.

Machen Sie einen Spaziergang durch diesen schönen Wald des Kapitels, um Blumen und Schmetterlinge zu identifizieren. Nach einem Picknick werden wir unsere Funde in einem alten Schafstall beobachten und zeichnen.

Material für die Beobachtung wird bereitgestellt. Bitte Picknick mitbringen.

Zeichen- und Aquarellmaterial wird zur Verfügung stehen.

Mise à jour le 2023-03-29 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude