ENS – ESCAPADE BOTANIQUE SUR LE TOIT DE LA MALEPERE, 7 mai 2023, Montréal.

3 km / Facile / + 8 ans

Rendez-vous : parking situé sur la route de Montclar (D380), à 500 m du col de la Malepère, à l’entrée du bois de Caux (43.15725, 2.218089)

Balade panoramique entre bois et prairies de fauche, à la découverte des orchidées du massif de la Malepère..

2023-05-07 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-07 17:00:00. .

Montréal 11290 Aude Occitanie



3 km / Easy / + 8 years old

Meeting point : parking on the road to Montclar (D380), 500 m from the Malepère pass, at the entrance of the Caux wood (43.15725, 2.218089)

Panoramic walk between woods and meadows, to discover the orchids of the Malepère massif.

3 km / Fácil / + 8 años

Punto de encuentro: aparcamiento en la carretera de Montclar (D380), a 500 m del puerto de Malepère, a la entrada del bosque de Caux (43.15725, 2.218089)

Paseo panorámico entre bosques y prados de heno, para descubrir las orquídeas del macizo de Malepère.

3 km / Leicht / + 8 Jahre

Treffpunkt: Parkplatz an der Straße nach Montclar (D380), 500 m vom Col de la Malepère entfernt, am Eingang des Bois de Caux (43.15725, 2.218089)

Panoramische Wanderung zwischen Wäldern und Heuwiesen, um die Orchideen des Malepère-Massivs zu entdecken.

Mise à jour le 2023-03-23 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude