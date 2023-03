LES ÉPHÉMÈRES – PRINTEMPS DES POÈTES, 26 mars 2023, Montréal Montréal.

Salon littéraire Printemps des poètes 2023 dans un château art nouveau. Organisé par EPHEME EDITIONS en partenariat avec VIVA PRODUCTIONS et LA BELLE ECO.

Le week-end du 25 et 26 mars, on se retrouve entre lectures, happenings, banquet radiophonique et concerts pour la 3e édition des Ephémères spécial Printemps des Poètes !

Le salon, en bref :

– « Les Ephémères », 3e édition

– Le salon littéraire de la nouvelle scène d’auteur.e.s

– 5 maisons d’édition et leurs livres

-25 artistes ou auteur.e.s présentés

– Du vin local et un buffet maison

– Des happenings littéraires et des concerts pop & folk autour de la poésie

Rendez-vous samedi 25 et dimanche 26 mars à la Belle Eco pour un salon pas comme les autres …

