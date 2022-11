Semaine Du Japon En Occitanie : Rencontre Autour Du Saké Japonais Avec Le JETRO Et JFOODO Pullman Toulouse Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Semaine Du Japon En Occitanie : Rencontre Autour Du Saké Japonais Avec Le JETRO Et JFOODO Pullman Toulouse, 28 novembre 2022 19:00, Montrabé. Lundi 28 novembre, 19h00 Sur place Gratuit mais inscription obligatoire

Jetro Paris, agence gouvernementale engagée dans la promotion à l’international des produits japonais, organise une rencontre autour du saké dans le cadre de « La semaine du Japon en Occitanie » Jetro Paris, agence gouvernementale engagée dans la promotion à l’international des produits japonais, organise une rencontre autour du saké japonais dans le cadre de « La semaine du Japon en Occitanie » à Toulouse et à Montpellier. L’événement donnera la possibilité aux participants d’en apprendre un peu plus sur la fameuse boisson japonaise traditionnelle à travers une conférence animée par Bertil LAUTH (Saké Sommelier, spécialiste des produits japonais) et la dégustation de différents sakés accompagnés de mets en accord. Les participants pourront également au cours de l’événement déguster une autre boisson ancestrale : le thé vert. Trois rendez-vous sont proposés : -Un séminaire pour les professionnels le lundi 28 novembre de 12h à 15h à Toulouse -Une soirée grand public le lundi 28 novembre de 19h à 22h à Toulouse -Une soirée grand public le samedi 3 décembre de 19h à 22h à Montpellier. Cet évènement est financé par le Ministère japonais de l’Agriculture des Forêts et de la Pêche. Informations pratiques : Entrée gratuite, inscription obligatoire et dans la limite des places disponibles. Participer à l’événement de Toulouse – Participer à l’événement réservé aux professionnels (Cafés, hôtels, restaurants, cavistes…) – Participer à l’événement de Montpellier TOULOUSE : Lieu : Hôtel Pullman Toulouse Centre Ramblas, 84 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse Date : Lundi, 28 novembre 2022 de 12h à 15h (Réservé aux professionnels) et de 19h à 22h (Grand public) MONTPELLIER : Lieu :Hôtel Oceania le Métropole, 3 r Clos René, 34000 Montpellier Date : Samedi 3 décembre de 19h à 22h Pullman Toulouse 84 allée jean Jaurès Toulouse 31850 Montrabé Haute-Garonne lundi 28 novembre – 19h00 à 22h00

