Noël au château de Montpoupon Montpoupon Céré-la-Ronde, 2 décembre 2023, Céré-la-Ronde.

Céré-la-Ronde,Indre-et-Loire

Venez découvrir le Château de Montpoupon et vivez la magie de Noël dans un décor intime et chaleureux qui ravira petits et grands..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. 12 EUR.

Montpoupon

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Immerse yourself in the magic of Christmas at Château de Montpoupon, with a warm, intimate setting that will delight young and old alike. Discover an enchanting and surprising tour of the castle’s rooms, designed by the owner.

Venga a descubrir el Château de Montpoupon y viva la magia de la Navidad en un ambiente cálido e íntimo que hará las delicias de grandes y pequeños.

Entdecken Sie das Schloss Montpoupon und erleben Sie den Zauber der Weihnacht in einer intimen und gemütlichen Umgebung, die Groß und Klein begeistern wird.

