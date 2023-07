Soirée « Meurtre au Château de Montpoupon » Montpoupon Céré-la-Ronde, 18 juillet 2023, Céré-la-Ronde.

Céré-la-Ronde,Indre-et-Loire

Louise, femme de chambre de Mme de Montpoupon est retrouvée morte dans les écuries. Qui a pu tuer Louise, pourquoi, comment… à vous de mener l’enquête en interrogeant les différentes personnes présentes au Château. Vous avez 1h30 !

Limitée à 50 personnes, réservation obligatoire..

Mardi 2023-07-18 18:00:00 fin : 2023-07-18 19:30:00. 15 EUR.

Montpoupon

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Louise, Mrs. de Montpoupon’s maid, is found dead in the stables. Who could have killed Louise, why, how… it’s up to you to investigate by questioning the various people present at the castle. You have 1h30!

Limited to 50 people, reservation required.

Louise, la criada de Mme de Montpoupon, aparece muerta en los establos. ¿Quién ha podido matar a Louise, por qué, cómo? Le corresponde a usted investigar interrogando a las distintas personas presentes en el castillo. Dispone de 1h30

Limitado a 50 personas, reserva obligatoria.

Louise, die Kammerzofe von Frau de Montpoupon, wird tot in den Ställen aufgefunden. Wer könnte Louise getötet haben, warum, wie … Es liegt an Ihnen, die Ermittlungen zu leiten, indem Sie die verschiedenen Personen im Schloss befragen. Sie haben 1,5 Stunden Zeit!

Begrenzt auf 50 Personen, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-06 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER