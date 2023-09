Action Téléthon Montpon-Ménestérol Catégories d’Évènement: Dordogne

Montpon-Ménestérol Action Téléthon Montpon-Ménestérol, 9 décembre 2023, Montpon-Ménestérol. Montpon-Ménestérol,Dordogne Action Téléthon organisée par le Badminton Club : 06 87 70 48 56.

2023-12-09 fin : 2023-12-09

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Téléthon event organized by the Badminton Club: 06 87 70 48 56
Telemaratón organizado por el Club de Bádminton: 06 87 70 48 56
Aktion Telethon, organisiert vom Badminton Club: 06 87 70 48 56
Mise à jour le 2023-09-14

