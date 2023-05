Jeu d’enquête grandeur nature « Etrange disparition » dans le cadre de l’Eté Actif Chandos, 9 août 2023, Montpon-Ménestérol.

Jeu d’enquête grandeur nature « Etrange disparition » dans le cadre de l’Eté Actif : jeu de pistes et d’énigmes sur fond d’enquête policière à résoudre.

Accessible à partir de 6 ans. Sur réservation.

17h-19h Chandos 7 €

05 53 82 23 77.

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 19:00:00. .

Chandos Rue de Chandos

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Life-size investigation game « Strange disappearance » within the framework of the Active Summer: game of tracks and enigmas with a police investigation background to solve.

Accessible from 6 years old. On reservation.

5pm-7pm Chandos 7 ?

05 53 82 23 77

Juego de investigación a tamaño real « Extraña desaparición » en el marco del Verano Activo: un juego de pistas y acertijos con el trasfondo de una investigación policial por resolver.

Accesible a partir de 6 años. Con reserva previa.

17.00-19.00 h Chandos 7 ?

05 53 82 23 77

Ermittlungsspiel in Lebensgröße « Etrange disparition » im Rahmen des Eté Actif: Spiel mit Spuren und Rätseln vor dem Hintergrund einer zu lösenden polizeilichen Ermittlung.

Zugänglich ab 6 Jahren. Nur mit vorheriger Reservierung.

17h-19h Chandos 7 ?

05 53 82 23 77

Mise à jour le 2023-04-19 par Vallée de l’Isle