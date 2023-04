Tour d’escalade Base de Loisirs de Chandos, 2 août 2023, Montpon-Ménestérol.

Tour d’escalade

Eté actif : initiation à l’escalade sur une tour mobile. Des voies faciles et progressives vous attendent en toute sécurité. Ouvert à tous, à partir de 8 ans. Matériel fourni. Les mineurs doivent être accompagnés. Chaussures fermées et cheveux attachés. Gratuit. Sans réservation. Base de loisirs de Chandos. 10h-12h et 14h-18h.

Office de Tourisme du Pays Montponnais 05 53 82 23 77.

Base de Loisirs de Chandos

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Climbing tower

Active summer: initiation to climbing on a mobile tower. Easy and progressive routes await you in complete safety. Open to all, from 8 years old. Equipment provided. Minors must be accompanied. Closed shoes and hair tied back. Free of charge. No reservation required. Chandos Leisure Center. 10am-12pm and 2pm-6pm.

Pays Montponnais Tourist Office 05 53 82 23 77

Torre de escalada

Verano activo: iniciación a la escalada en una torre móvil. Te esperan recorridos fáciles y progresivos con total seguridad. Abierto a todos, a partir de 8 años. Material proporcionado. Los menores deben ir acompañados. Calzado cerrado y pelo recogido. Gratuito. No es necesario reservar. Centro de ocio Chandos. de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h.

Oficina de Turismo de Pays Montponnais 05 53 82 23 77

Kletterturm

Aktiver Sommer: Einführung in das Klettern auf einem beweglichen Turm. Leichte und progressive Routen erwarten Sie in aller Sicherheit. Offen für alle ab 8 Jahren. Die Ausrüstung wird gestellt. Minderjährige müssen begleitet werden. Geschlossene Schuhe und zusammengebundene Haare. Die Teilnahme ist kostenlos. Ohne vorherige Reservierung. Freizeitzentrum von Chandos. 10h-12h und 14h-18h.

Fremdenverkehrsamt des Pays Montponnais 05 53 82 23 77

