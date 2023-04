Visite guidée gratuite des orgues Office de Tourisme, 27 juillet 2023, Montpon-Ménestérol.

Visite guidée gratuite des orgues de Montpon à 14h RDV à l’Office de Tourisme sur réservation : 05.53.82.23.77.

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 . .

Office de Tourisme Place Georges Clemenceau

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free guided tour of the organs of Montpon at 2pm. Meeting point at the Tourist Office, reservation required: 05.53.82.23.77

Visita guiada gratuita de los órganos de Montpon a las 14.00 h. Punto de encuentro en la Oficina de Turismo previa reserva: 05.53.82.23.77

Kostenlose Führung durch die Orgeln von Montpon um 14 Uhr RDV im Office de Tourisme mit Reservierung: 05.53.82.23.77

Mise à jour le 2023-03-24 par Vallée de l’Isle