Férias du Rugby Base de Loisirs de Chandos, 1 juillet 2023, Montpon-Ménestérol.

Férias du Rugby.

Sous un chapiteau à la Base de Loisirs de Chandos

Début à 20h – 06 50 54 92 22 / 05 53 82 22 77.

Base de Loisirs de Chandos

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Under a big top at the Base de Loisirs de Chandos

Start at 8pm – 06 50 54 92 22 / 05 53 82 22 77

Festival de Rugby.

Bajo una carpa en el Centro de Ocio de Chandos

Comienzo a las 20.00 horas – 06 50 54 92 22 / 05 53 82 22 77

Feierlichkeiten des Rugby.

In einem Zelt an der Base de Loisirs de Chandos

Beginn um 20 Uhr – 06 50 54 92 22 / 05 53 82 22 77

