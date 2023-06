PARCOURS ARTISTIQUE ET CREATIONS Montpezat-sous-Bauzon Montpezat-sous-Bauzon, 14 juin 2023, Montpezat-sous-Bauzon.

PARCOURS ARTISTIQUE ET CREATIONS
14 juin – 27 juillet
Montpezat-sous-Bauzon
Entrée libre sur inscription

SAGAe est un projet protéiforme sur le pouvoir des histoires. Un portrait de sorcière, une cartographie d’un monde rural ancien et une invitation à déconstruire les présupposés, les vérités convenues et les rumeurs persistantes.

De SAGAe à SAGA, il n’y a qu’une lettre. SAGAe est un série de rencontres qui vont donner lieu à une création participative, intergénérationnelle et intercommunale.

SAGAe est un projet qui convoque au départ Catherine Peyretone, brûlée sur la place de Montpezat-sous-Bauzon au 16ième siècle parce que sorcière. Mais surtout tuée par un consensus sociétal de l’époque : il fallait faire taire les femmes et les savoirs occultes.

Sur cette base, la démarche artistique du collectif BaZalt interroge collectivement les manières dont les croyances se façonnent.

Via les Temps de Rencontres Artistiques, de Créativité et d’Exploration (les T.R.A.C.E.), où accompagnement et création ne font qu’un, les 7 artistes de BaZalt (documentariste, plasticien, clown, danseuse, brodeuse d’art et auteur.e.s) vont susciter la sensibilité des publics, par une diversité de procédés et d’approches qu’ils reconstituent dans ce qui est à la fois un témoignage (que nous appelons « trace ») et un acte artistique.

Les participants sont invités à s’immerger dans le processus de la création SAGAe via les interventions publiques et ateliers pluridisciplinaires mêlant arts plastiques, arts visuels, arts de rue, arts du mouvement et artisanat.

Pour ce projet spécifiquement, les artistes du collectif BaZalt sont accompagnés d’une journaliste qui aidera les participants à créer LA RUMEUR dont les sorcières font l’objet.

Ces T.R.A.C.E. sont ouvertes et gratuites.

Elles s’organisent quelques fois dans la médiathèque de Montpezat-sous-Bauzon ou dans l’Eglise désacralisée de Notre Dame de Prévenchère et, le plus souvent, dans le Camping-Art, sur la place centrale du village.

Le Camping-Art a été complètement vidé, ré-aménagé et transformé en cabinet de créativité. A l’intérieur, il y a un banc de peinture, des murs à peindre et à dessiner, une table de fabrications en tous genres pour dessiner, découper, modeler, bricoler, confectionner des marionnettes, écrire des poèmes,des haïkus, des formules magiques …

Tous les ingrédients qui seront concoctés durant les T.R.A.C.E. serviront à nourrir la création « SAGAe, le silence des sorcières », qui se jouera in situ le samedi 7 octobre.

D’autres dates de T.R.A.C.E. seront disponibles en septembre.

Montpezat-sous-Bauzon
Place de la paix, 07380 Montpezat-sous-Bauzon
Montpezat-sous-Bauzon 07560 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
assobazalt@gmail.com

14 juin 2023, 14:00-16:00

27 juillet 2023, 10:00-12:00

©BaZalt