À l’image d’un mini-festival, de nombreuses activités seront proposées pour satisfaire tout le monde, dans une ambiance de folie, et bien décalée Samedi 29 juillet, 09h00, 23h30 1

La toute jeune association FauV organise sa première Fête au Village le samedi 29 juillet de 9h à minuit à Montpeyroux.

Au programme : un vide-dressing animé, un atelier Street Art et maquillage pour les enfants, un loto décalé, un karaoké géant et bien d’autres surprises. Cette journée sera une belle fête populaire qui plaira au plus grand nombre.

L’idée de cet évènement est venue suite à l’organisation d’un vide-dressing privé ayant fait un flop. Une conclusion a été tirée de cet échec : pour attirer du monde, il faut proposer plusieurs activités et voir plus grand ! De là, l’association FauV est créée, il n’y a plus qu’à tout organiser.

La ville de Montpeyroux, partenaire de l’évènement, a été choisie tout naturellement pour accueillir cette première édition. Malgré sa taille modeste, c’est un village très attractif, avec un milieu associatif dynamique et des élu•es pleinement investi•es dans la vie locale.

Alors, afin de satisfaire toutes les générations et mélanger des gens de tous horizons, FauV proposera des activités de qualité, variées, et pour la plupart inédites à Montpeyroux. En lien avec les commerçants du village, les nombreux produits locaux offriront quant à eux une restauration de qualité qui saura raviver les papilles de chacun.

Programme

9h – 14h Vide dressing et marché d’artisans

14h – 16h Atelier Street art @GumXtra et maquillage

16h – 19h Loto

18h – 21h DJ set Pouchi Flex et Tuyo @boucheriecollective

21h – minuit Karaoké @kaophonik

Information Pratiques

Samedi 29 juillet

Montpeyroux centre

De 9h à minuit

Vin local et Bière artisanale

Produits locaux

Tout public

Gratuit sauf loto

Montpeyroux 34150 Montpeyroux 34150 Hérault